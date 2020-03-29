الصحة تعلن 3 حالات شفاء جديدة و102 إصابة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل حالة وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.

تعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من نيوزيلاندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا، بولندا، وشخصين من البرازيل، السويد، أستراليا، أثيوبيا، كندا، لبنان، السودان، السعودية والبرتغال وثلاث حالات من إيطاليا وإيرلندا، وستة أشخاص من مصر وسبعة أشخاص من الإمارات والفلبين وستة عشر شخصا من بريطانيا وثلاثين شخصا من الهند، حيث أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لسيدة عربية تبلغ من العمر 47 عاماً، تعود إلى إصابتها بعدة أمراض مزمنة مما عرضها الى مضاعفات أدت الى الوفاة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين وشخصين من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.