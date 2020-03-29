بالفيديو والصور.. أبوظبي توفر فحص الـ "كورونا" في أقل من دقيقة.. والنتائج خلال ساعات

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي تصوير: إريك أرازاس

بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) منذ الثامنة صباحاً في استقبال المراجعين الراغبين في إجراء فحص فيروس كورونا المستجد " COVID-19 "، داخل "مركز المسح من المركبة"، والمقام في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتم تجهيزه بالتقنيات والكوادر الطبية والفنية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بحيث يتم إجراء الفحوص اللازمة خلال مدة تراوح ما بين دقيقة وخمس دقائق، ويقدم المركز خدماته بمعدل 600 شخص يومياً، حيث يعمل طيلة أيام الأسبوع، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، فيما أكدت "صحة" امتلاكها تقنيات متطورة لإظهار نتائج فحص " كورونا" خلال ساعات.

وتفصيلاً، اصطفت عشرات السيارات داخل ساحة انتظار مركز فحص كورونا في مدينة زايد، تمهيداً لدخول المراجعين لعمل فحص فيروس كوفيد 19، والاطمئنان على صحتهم، وأكد الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة "صحة"، محمد حواس الصديد، أن "(صحة) وبالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، قامت بافتتاح مركز الفحص عن طريق المركبة، والذي يعد فكرة مبتكرة جديدة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد ، وتتماشى مع الإجراءات الحكومية الهادفة الى الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يقدم المركز خدمات آمنة وسلسة وسريعة، تضمن حماية مقدم الخدمة، وكذلك حماية متلقي الخدمة.

ويقدم المركز خدمات الفحص بالمجان للمواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم شروط إلزامية فحص فيروس كورونا، والتي يتم التأكد منها عند إجراء التقييم المبدئي للحالة الصحية خلال القيام بحجز موعد الفحص عبر مركز استجابة "8001717"، فيما يتم منح أولوية الفحص للأشخاص الذين يعانون أعراضاً مرضية، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة، فيما يكون الفحص لغير هذه الفئات بمقابل مادي يبلغ 370 درهماً.

ويضم المركز أربعة مداخل (مسارات) يمكن من خلالها إجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، والذي يتم من داخل السيارة، فلدى اقتراب السيارة من مركز الفحص في مدينة زايد الرياضية يتلقى الشخص رسالة صوتية على ترددات محطة (إف إم) عبر جهاز الراديو في السيارة، وهي عبارة عن رسالة ترحيب من شركة "صحة" (شركة أبوظبي للخدمات الصحية) ترحب بكم في مركز المسح)، وتطلب من الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به، والبقاء في السيارة، مع ابقاء نوافذ السيارة مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز.

وعند نقطة التسجيل يستقبله أحد موظفي شركة "صحة" ويقدم له معقماً طبياً لتعقيم يديه، ويطلب منه ادخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني، وبعد التأكيد من التسجيل يتم سحب البطاقة، والمتابعة للأمام والاقتراب قليلاً إلى النقطة الثانية، وهي الخاصة بأخذ المسحة.

وعند النقطة الثانية يتقدم أحد الممرضين من الزائر للمركز، ويطلب منه فتح نافذة السيارة وارجاع رأسه للخلف من أجل أخذ المسحة من الأنف، وبعد أخذ المسحة يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز، وبعد الخروج يجد لافتة توضح للمراجع أنه سيتم إرسال نتائج الفحص له عبر رسالة نصية قصيرة، وأنه بامكانه الحصول على النتيجة كذلك عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة".

فيما يتم التشديد على كل شخص عقب الانتهاء من أخذ المسحة بضرورة ذهاب المراجع إلى منزله بعد الانتهاء من إجراء الفحص في مركز المسح التابع لشركة "صحة"، والبقاء في المنزل لحين وصول النتيجة له والتأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، معرباً عن تمنيات شركة "صحة" للجميع بالسلامة والعافية.

نتائج سريعة للفحوصات

من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، "صحة" ، راشد القبيسي، أن "صحة" لديها تقنيات متطورة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بحيث تظهر نتائج الفحوصات خلال ساعات، مما يمكن من عزل المصابين حتى لا يختلطوا مع غيرهم مما يسهم في الحد من انتشار الفيروس، مشددا على أن "صحة" أن تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير رعاية صحية متميزة للمجتمع، وبما يتسق مع استراتيجية وأهداف حكومة أبوظبي الرامية لتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، ورؤية أبوظبي 2030، التي تهدف إلى أن يتمتع جميع سكان أبوظبي بأرقى مستويات الرعاية الصحية.

وقال القبيسي: " تُعد "صحة" حجر الزاوية في قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، وتحظى بسجل حافل في توفير رعاية صحية متقدمة للمجتمع، عبر شبكة رعاية تعد الأكثر تكاملاً في دولة الإمارات، إذ تضم منشآتها الطبية أفضل الإمكانيات المتطورة، وتمتلك التقنيات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية على صعيد رعاية المرضى، على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات من ذوي الشغف برعاية المرضى، والمدعومين بنخبة من القيادات الكفؤة.