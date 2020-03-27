5 إرشادات يجب التقيد بها عند طلب الوجبات السريعة إلى المنزل

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حددت بلدية دبي خمسة إرشادات يجب التقيد بها، عند طلب الوجبات السريعة إلى المنزل، وذلك من أجل الوقاية من انتقال الأمراض المعدية، وفي ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليا على مستوى الدولة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الإرشادات الخمس، في ضرورة اختيار طريقة الدفع الإلكتروني إذا كانت الخدمة متاحة، واستبدال الدفع النقدي بالبطاقة المصرفية في حال عدم توفر الدفع الإلكتروني، ثم تجنب استلام الطلبات مباشرة، وطلب ترك خدمة التوصيل عند باب المنزل، مع ضرورة التخلص من الأغلفة والصناديق الخارجية، وأخيرا غسل اليد بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل تناول الطعام.