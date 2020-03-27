"الصحة" تطلق مبادرة "معاً نحصن الوطن" لمكافحة "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، مبادرة بعنوان "معاً نحصن الوطن" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حفاظاً على الصحة المستدامة لجميع رعايا الدولة من مواطنين ومقيمين، تطلق وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة وطنية بعنوان "معاً نحصن الوطن"، والتي تهدف إلى فتح الفرصة لدعم الجهود الوطنية في مكافحة #فيروس_كورونا_المستجد (كوفيد19)".

ونشرت الوزارة، في حسابها، نص البيان الذي أصدرته، وفحواه: "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحصين وحماية صحة أفراد المجتمع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونظراً للمشاركة الإيجابية من كل أفراد المجتمع، وتزامناً مع الحملة الوطنية التي أطلقتها الدولة لمواجهة الفيروس، بمشاركة ودعم كل من: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهلال الأحمر والجمعيات والمنظمات الانسانية في الدولة، ارتأت الوزارة المشاركة في الحملة الوطنية "صندوق الإمارات وطن الإنسانية"، دعماً لاستراتيجية الدولة في مواجهة تحدي الفيروس وتنظيم هذا العمل المشترك".