بلدية دبا الفجيرة تنفذ جولات تفتيشية للوقاية من «كورونا»

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

أفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن البلدية كثفت حملات التوعية الإرشادية والجولات التفتيشية على 111 من المحال التجارية العامة و133 مطعماً وكافتيريا، بالإضافة إلى 64 من صالونات الحلاقة الرجالية، و33 صالوناً نسائياً، حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورنا المستجد والتأكيد على ضرورة التعقيم المستمر.

وأشار إلى أن القرار جاء في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع في كل من منطقتي دبا الفجيرة والبدية.

وأكد حرص البلدية على إلزام أصحاب المنشآت بالإجراءات الوقائية عبر حملات تفتيشية تنفذها البلدية لحماية أفراد المجتمع من فيروس كورونا، إذ تم توجيه أصحاب المطاعم والكافتيريات بالمحافظة إلى النظافة الشخصية للعاملين لديها، والحرص على غسل الأيدي بالصابون وتعقيمها، متابعاً أنه في حال عدم الالتزام ستطبق المخالفات المقررة.

وأصدرت بلديتا الفجيرة ودبا الفجيرة قرار إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لمدة أسبوعين قابلة للتعديل، في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع.