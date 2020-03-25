هيئة الصحة بدبي تطلق حملة توعوية عن كورونا بالتعاون مع " تويتر"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

بالتعاون مع " تويتر" وعبر شراكة استراتيجية هادفة، تطلق هيئة الصحة بدبي غداً حملة توعوية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، للتعريف بفيروس كورونا (كوفيد_ 19)، والرد على الاستفسارات والتساؤلات وتقديم المعلومات الموثوقة والمعتمدة حول هذه الجائحة العالمية، وذلك عبر وسم #AskDXBdoctor، ومن خلال المحادثة المفتوحة مع الجمهور.

وستنطلق الحملة اعتباراً من يوم غد الخميس عبر حساب الهيئة على تويتر (@DHA_Dubai) من خلال تغريدة تحتوي على وسم #AskDXBdoctor لدعوة الجمهور لتوجيه الأسئلة إلى الأطباء المسجلين في دبي باللغتين العربية والإنجليزية. وعند الضغط على الزر الموجود في التغريدة، سيتمكن المستخدمون من كتابة تغريدة مع وسم #AskDXBdoctor وطرح سؤال أو استفسار عن فيروس كورونا لتقوم الهيئة بالرد بعد ذلك.



وقال عبد الله جمعة مدير إدارة الاتصال في هيئة الصحة بدبي إن الشراكة بين الهيئة و" تويتر"، جاءت في وقت بالغ الأهمية، حيث تزداد حدة جائحة كورونا ( كوفيد_ 19) على مستوى العالم، فيما تزداد المعلومات المغلوطة والبيانات غير الموثوقة والشائعات حول فيروس كورونا وطرق انتقاله والعدوى بشكل عام. وهنا تظهر قوة المنصة التفاعلية – على تويتر - للحوار المفتوح بين أطباء هيئة الصحة بدبي والجمهور حول الفيروس وما يشغل الناس من تساؤلات.