كيف تصنع معقماً لليدين في البيت

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أبلغ استشاري الأمراض الصدرية في مستشفى زليخة في إمارة الشارقة، الدكتور حسن عارف شبانة، "الإمارات اليوم" إنه بإمكان أي شخص صناعة سائل معقم أو مطهر لليدين في المنزل في أقل من ثلاث دقائق وبتكلفة مالية قليلة للقضاء على "كورونا"

وأوضح، أن السائل المعقم لليدين مكون من محلول الكلور المركز والماء، وأن صناعة لتر واحد من المعقم يتحاج إلى إضافة 990 مل من الماء إلى 10 مل من محلول الكلور، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم تحضير المعقم السائل بشكل يومي حتى يكون فعالا ويقضي على الفيروسات منها "الانفلونزا" و"كورونا"و"البكتريا".

وأوضح، أنه حال صناعة كميات كبيرة من المعقم المنزلي فإنه يجب تخزينه في مكان مظلم بعيداً عن الضوء، لأنه يتأثر ويفقد مكوناته حال تعرضه للإضاءة، وتابع أن صناعة المعقم المنزلي يحتاج لمكان مفتوح وليس مغلق مثل المطبخ أو الغرف لأن غاز الكلور قد يتطاير ويؤذي المتواجدين في المكان خاصة لمن يعاني من حساسية في التنفس.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام الحقنة الطبية النظيفة في تحديد كمية محلول الكلور التي يتم إضافتها إلى الماء، كما يمكن تعبئة المعقم المنزلي في عبوات ذات خاصة الرش لاستخدامها في تعقيم اليدين وورش وتعقيم أي مكان مسطح مثل الطاولات في المنزل وأيدي الأبواب ومختلف الأثاث في المنزل.