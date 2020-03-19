بروفيسور في الأمراض المعدية والمناعة: 3 منتجات فقط تقضي على فيروس كورونا

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد البروفيسور في جامعة غرب أونتاريو الكندية، استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية والمناعة، بمركز القلب الطبي بمدينة العين، الدكتور حسام التتري، أن العديد من المنظفات الموجودة في الأسواق تنجح في القضاء على الفيروسات، إلا أن فيروس كورونا لا ينجح في القضاء عليه إلا ثلاث أشياء فقط هم الماء والصابون، والكحول من 60 إلى 90%، بالإضافة إلى الكلور مشيراً إلى أن الكلور يستخدم فقط في تنظيف الأسطح ولا يستخدم مطلقاً مع الأشخاص، وأرجع قدرة الصابون على القضاء على فيروس كورونا، إلى أن هذا الفيروس له سطح دهني يتم تدميره اكل أنواع لصابون مهما رخص ثمنه.

وأشار التتري، إلى وجود دراسة حديثة أثبتت أن فيروس كوفيد 19، يمكنه البقاء حي على الأسطح الاستانلس والألمونيوم لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، كما يجب أن تكون المسافة التي يجب المحافظة عليها بين الأشخاص مترين، محذراً من التفاف الأسر على مسألة البقاء في المنازل، والقيام بالذهاب إلى الحرائق أو المولات، مشدداً على ضرورة أتباع أقصى درجات الحيطة البقاء في المنازل قدر المستطاع، وأن يقوم الشخص بعزل نفسه في غرفة منفصلة، بمجرد الشعور بالمرض واستخدام دورة مياه خاصة، وفي حال زيادة المرض يرتدي كمامة ويتوجه للمستشفى.

وحذر من سهولة انتقال فيروس كورونا للأشخاص عبر أشياء تستخدم بصورة يومية أكثر من مرة، منها الهواتف المتحركة، ومقابض الأبواب، مقود السيارة، وأزرار المصاعد، والنظارة الشمسية، أو النظارة الطبية، مشيراً إلى أن الأحذية من الممكن أن تنقل الفيروس أيضاً خاصة في حال لمسها باليد.