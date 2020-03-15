لا وفيات بسبب "كورونا" بالإمارات ودعوات للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت أخصائية الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة شمسة لوتاه خلال مداخلة لها على برنامج الخط المباشر، أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة جدا، ولهذا السبب دعت الإجراءات إلى الابتعاد عن التجمعات، والدولة تتعامل مع الموضوع بشفافية عالية والأرقام التي تعلنها الوزارة هي أرقام دقيقة، مؤكدة عدم وجود حالات وفيات بالدولة.

وتابعت: يجب على الجميع اتباع السلوك الصحي الصحيح وغسل اليدين بالماء والصابون والمعقمات الذي يعتبر أساس الوقاية، مشيرة إلى أنه على الجميع أخذ الأخبار من القنوات والحسابات الرسمية والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، إذ أن ما ينشر في الحسابات غير الرسمية عبارة عن إشاعات وغير صحيح.

وبينت أن الإجراءات الاحترازية بالدولة جاءت لتحقيق أعلى مستويات السلامة واحتواء الوباء، داعية الجميع إلى الالتزام بقرارات الدولة التي ترمي إلى الحفاظ سلامة المجتمع، والتي على أساسها تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أعلنت بأن فيروس كوفيد -19 بات وباء عالمي.