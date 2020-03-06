«الصحة» تعلن عن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «وزارة الصحة و وقاية المجتمع» اليوم عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم ( كوفيد 19) تعود لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره و لا يشكو من أي أعراض مشيرة إلى أنه يتلقى حاليا الرعاية الصحية اللازمة وأن حالته الصحية العامة مستقرة.

وقد سارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية كافة بما في ذلك عزل المصاب فضلا عن تعليق الدراسة في المدرسة اعتبارا من لحظة رصد الحالة في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع المرافق المدرسية وما حولها.

من ناحية أخرى تجري الوزارة حاليا الفحوصات والإجراءات اللازمة لجميع المخالطين للحالة لضمان سلامتهم و سلامة المجتمع من حولهم وذلك وفق خطط الاستعداد المعتمدة.

و أكدت الوازرة مواصلة الجهود الرامية إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لضمان صحة و سلامة طلبة المدارس في مختلف المراحل العمرية وباقي أفراد المجتمع من حولهم.. مشيرة إلى أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية للوقوف على آخر التطورات و اتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة.

وأهابت وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الجهات الصحية الرسمية بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات حول فيروس كورونا من مصادرها الموثوقة و عدم الالتفات إلى الشائعات المغلوطة الواردة من مصادر غير معتمدة.