"الصحة" تحذر من مكملات غذائية تشكل خطراً على مرضى السكري والقلب

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام المكملات الغذائية "Up2 & Arrow" بسبب احتوائها على مادة دوائية تشكل خطراً كبيراً على مرضى القلب والسكري ومن يعانون ارتفاع نسبة الدهون في الدم، وقررت سحب المنتجين من الأسواق ومنع تداولهما واستيرادهما.

وطالبت الوزارة، في تعميم وجهته إلى كل المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية الأولية في القطاع الصحي الخاص، ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسحب منتجين من المكملات الغذائية "Up2 & Arrow"، بسبب احتوائهما على مادة دوائية غير معلن عنها، تسمى "سيلدينافيل"، والتي قد تتسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم، قد يصل إلى مستوى خطر.

وتابعت الوزارة: "يمكن للمادة غير المعلن عنها في هذه المكملات أيضاَ أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون بالدم، خصوصاً المرضى الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات".

وأكدت الوزارة أن المنتج المذكور غير مسجل في إدارة الدواء لديها، إلا أنه لزم اتخاذ الإجراءات المناسبة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، مطالبة مستخدميه بضرورة التواصل مع الجهات الصحية والإبلاغ في حالة حدوث أية أعراض جانبية.