«صحة أبوظبي» تعلق علاج المرضى في الخارج مؤقتاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن تعليق ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج مؤقتاً، وذلك في إطار حرصها على وضع صحة وسلامة المرضى على رأس قائمة الأولويات وضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة التي من شأنها مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من معدلات انتشاره.

وأوضحت أنها ستتولى التنسيق مع كل الجهات المختصة بما في ذلك شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لضمان حصول المرضى على الخدمات الصحية المناسبة بحسب حالتهم الصحية، وذلك إلى حين الشروع بابتعاث المرضى للعلاج في الخارج من جديد.

وقالت مدير دائرة العلاج بالخارج بالإنابة في دائرة الصحة أبوظبي، هند الزعابي، «في الوقت الذي دخل فيه فيروس كورونا المستجد مرحلة حاسمة وفق ما أكدته منظمة الصحة العالمية، بات من اللازم مواصلة العمل الدؤوب لمواجهة الفيروس والحد من معدلات انتشاره تماشياً مع الجهود المحلية والدولية في هذا الشأن من خلال التشديد على الإجراءات الوقائية التي تعد ركيزة أساسية لضمان صحة المجتمع، وتعزيز سبل الوقاية من الفيروس».

ودعت الدائرة الجمهور إلى التواصل معها عبر مركز اتصال استجابة 8001717 في حال كان هناك أي استفسار بخصوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والرقم 024175555 في ما يتعلق بخدمات العلاج في الخارج.

جدير بالذكر أن الدائرة تعمل على مدار الساعة من خلال مركز العمليات على متابعة الخدمات المقدمة للمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج والتواصل معهم بشكل مستمر.

• القرار في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا».