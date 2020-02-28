الإمارات تعلّق خدمات نقل الركاب «الفيري» مع إيران

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تعليق خدمات نقل الركاب «الفيري» مع جمهورية إيران الإسلامية وحتى إشعار آخر، وألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة بتقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبه فيها بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دولياً، وبما يضمن منع انتقال العدوى، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس. وأشعرت الهيئة الموانئ العاملة في الدولة بأهمية إبلاغها عن أية أعراض توحي بالإصابة بالفيروس.