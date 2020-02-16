طرح 27 قطعة أرض لبناء مدارس خاصة في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي ■أبوظبي

كشفت دائرة التعليم والمعرفة عن طرح 27 قطعة أرض للاستثمار وبناء مدارس خاصة متميزة تخدم العملية التعليمية، تلبية للطلب المتزايد على الالتحاق بالمدارس الخاصة، في مختلف أنحاء الإمارة، مشيرة إلى أن عدد المدارس الخاصة في الإمارة حالياً يبلغ 198 مدرسة، ومن المتوقع دخول 19 مدرسة جديدة للخدمة على فترات متتالية.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة حرصها على اتخاذ خطوات ومبادرات جدية، لرفع القدرة الاستيعابية للمدارس الخاصة المتميزة، وتعزيز العملية التعليمية، وتسهيل الاستثمار في مجال القطاع الخاص، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المقاعد الدراسية، إذ يبلغ معدل النمو السنوي للطلبة في التعليم الخاص 5%. وأكدت الدائرة حرصها على توفير كل أنواع الدعم للمستثمرين، ممن لديهم مؤهلات أكاديمية متميزة، وسجل طويل من الخبرة في مجال إدارة المؤسسات التعليمية، ومن ذلك توفير الأراضي، والمعلومات اللازمة حول متطلبات السوق والتوقعات المستقبلية في سوق المدارس الخاصة، علاوة على المساعدة في إنجاز طلبات الترخيص.

وأشارت إلى أنها تركز على عدد من العناصر الرئيسة، للموافقة على إنشاء مدارس جديدة تشمل الجودة في مستوى أداء الطلبة، وفاعلية التدريس، والقيادة المدرسية، وتوفير الفرص التعليمية، وزيادة فرص الالتحاق بالمدارس الخاصة، عن طريق التأكد من توافر الطاقة الاستيعابية الكافية، إضافة إلى ضمان قدرة الأسر على سداد الرسوم المطلوبة، من خلال توفير الفرص التعليمية الجيدة أمام الطلبة، مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع.

وحددت دائرة التعليم والمعرفة ثماني خطوات لإنشاء مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي، تتضمن تخصيص الأرض، وإصدار عقد مساطحة، وتقديم الفكرة التصميمية للمدرسة، والحصول على رخصة بناء من دائرة الشؤون البلدية والنقل، وبدء الإنشاءات وتقديم تقرير سير العمل، وقيام دائرة التعليم بالتفتيش الأول، وطلب الحصول على شهادة إتمام المباني، بالإضافة إلى الحصول على رخصة تعليمية مؤقتة من الدائرة.

وأوضحت الدائرة أنه عقب حصول المستثمر على كتاب الموافقة لطلب الترخيص المؤقت بغرض تأسيس مدرسة خاصة جديدة، تتم إحالة الطلب إلى حكومة أبوظبي لتخصيص أرض تعليمية، حيث تقوم الحكومة باعتماد تخصيص أرض تعليمية (حسب التوافر)، وتقوم الدائرة بإعلام المستثمر، ويجب عليه الرد خلال 14 يوماً من استلام الكتاب بالموافقة، لتتم بعد ذلك الموافقة على توقيع عقد المساطحة للأرض التعليمية مع المستثمر.

5 شروط

أشارت دائرة التعليم والمعرفة إلى وجود خمسة شروط ومتطلبات لتشغيل المدارس الجديدة، تشمل: البنية التحتية للمدرسة، والتراخيص، وآليّة توظيف الهيئات التدريسية والإدارية، وجداول المواعيد المقررة والنهائية، وتوفير العناصر التي تساعد في خلق بيئة مدرسية جاذبة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالشروط والمتطلبات لتشغيل أي مدرسة جديدة.