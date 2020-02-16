137 محاضرة عن مخاطر المخدرات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

استفاد 63 ألفاً و573 شخصاً من 137 محاضرة توعية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، منها 42 محاضرة لجهات حكومية وخاصة، و44 لمؤسسات تعليمية، و33 لأفراد المجتمع، و18 لأسر مستفيدة وذلك خلال عام 2019.

وأوضحت المديرية أن المحاضرات تأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، مؤكداً أهمية المحاضرات في توعية الجهات المستفيدة، التي من بينها طلاب المدارس، بضرورة الانتباه والابتعاد عن هذه السلوكيات الخاطئة، ونشر الوعي بمحاربة آفة المخدرات التي لها آثارها الخطرة في المجتمع.

وذكرت أن نجاح خطط وبرامج مكافحة هذه الآفة، يعتمد على تعاون الجمهور والوعي بمخاطر المخدرات على الشباب، باعتبارهم القوة الفاعلة والمنتجة في مسيرة التنمية والتطوير.

وأكدت أهمية دور الأسرة والمجتمع في توفير الوقاية، ودعم التماسك الداخلي لدى الفئات المعرضة لخطر الإدمان.