25 محاضراً عالمياً يناقشون تقنيات التشخيص الباثولوجي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يناقش 25 محاضراً من جميع أنحاء العالم مجموعة من الموضوعات في مجال الأمراض الجلدية والتقنيات التشخيصية الباثولوجية، في النسخة الثالثة لمؤتمر أكاديمية دبي العالمية لباثولوجيا الجلد، وأكاديمية دبي العالمية لطب التجميل والليزر (داياد – دايال)، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، ومشاركة من الجمعية الدولية للباثولوجيا الجلدية، والجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية والتجميل والجمعية الأميركية للتجميل.

ويعتبر المؤتمر الأول من نوعه الذي يغطي مسارين رئيسين من التخصص نفسه، حيث يجمع أخصائيي الأمراض الجلدية والتناسلية والليزر وجراحي التجميل الذين سيلتقون ويناقشون التحديات التي تواجههم وأحدث التقنيات والابتكارات والحلول في هذا التخصص، وسيحصل المشاركون في المؤتمر على خمس وأربعين ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من هيئة الصحة في دبي.