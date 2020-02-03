حصة دراسية للتوعية بالفيروسات

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجّهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس على مستوى الدولة، بضرورة توعية الطلبة وتثقيفهم حول الأمراض والفيروسات، داعية إلى تفريغ حصة دراسية للممرضة في كل مدرسة لتطبيق الدروس التثقيفية للطلبة.

وقالت الوزارة في تعميم أصدرته، أمس، حمل عنوان «الحملة التثقيفية حول الأمراض والفيروسات»، إنها بصدد نشر التوعية والتثقيف حول الأمراض المختلفة والفيروسات المنتشرة، بهدف إثراء المحصلة العلمية والثقافية للطلبة، ورفع المستوى الصحي لهم، وكيفية الوقاية من الأمراض، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سعياً إلى تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين أبنائنا الطلبة وفئات المجتمع.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص وزارة التربية والتعليم على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم ضد الأمراض والفيروسات، منها فيروس كورونا الذي ظهر، أخيراً، في الصين.

وحدّدت الوزارة في التعميم إرشادات عدة خاصة لإدارة المدرسة، حول كيفية التعامل مع الحالات المرضية المختلفة، إضافة إلى إرشادات لتثقيف الطلبة وذويهم، والهيئة التدريسية، وتشمل إرشادات توعية للمدارس للوقاية من الأمراض التنفسية، وإرشادات حول السلام والتحية في حال وجود أعراض.

وكان رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور حسين الرند، أكد في تصريحات صحافية أن «الكوادر الطبية في العيادات المدرسية على مستوى الدولة قادرة على اكتشاف أعراض مرض كورونا، من خلال الفحص الإكلينيكي للطالب المشتبه فيه»، موضحاً أن «الوزارة أصدرت دليلاً مفصلاً يوضح آلية الاشتباه في الإصابة بالفيروس، وزعته على كل الجهات الصحية، بما فيها العيادات المدرسية».

وأكد الرند عدم تسجيل أو الاشتباه في أي حالة بين طلبة المدارس في الدولة، محذراً من ترويج الشائعات منعاً لإثارة الذعر بين أفراد المجتمع.