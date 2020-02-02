بالفيديو: تعرف إلى الكمامة الأنسب للوقاية من كورونا

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، أن كثيرا من الناس يلجأون إلى استخدام كمامات طبية عازلة غير مناسبة، لا يمكن أن تقيهم من المرض، في حال تعرض أحدهم للفيروس، حيث يوجد نوعان من الكمامات، الأول يستخدمه الأطباء داخل المستشفيات، أثناء التعامل مع المرضى، فيما يوجد نوع آخر يحمل رقم 95N هو الأمثل للوقاية من المرض.

ولفت الدكتور بسام إلى أن فيروس كورونا على الرغم من أن حجم انتشاره وارتفاع معدلات الإصابة به كبيرة، إلا أن نسبة الوفيات الناتجة عنه قليلة جداً، لذا فالوقاية منه تنقسم إلى قسمين، الأول عن طريق عزل الشخص المصاب، وفيما يتعلق بأفراد المجتمع فيعد العلم بكل ما يتعلق بالمرض من معلومات حول أبرز طرق الوقاية منه، وشدد على ضرورة غسل اليدين باستمرار من قبل أفراد المجتمع كونها أول طرق انتقال العدوى، والحرص على استخدام المطهرات باستمرار.