بالفيديو.. "الصحة" ترصد "كورونا" في مطارات الدولة بأحدث التقنيات

المصدر: مروة سليم ووجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة ووقاية المجتمع أنها وضعت عدة إجراءات وتدابير وقائية للتصدي لفيروس كورونا، عبر كافة منافذ الدولة، للحد من دخول أية مصابين إلى الدولة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة الجائحات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين الرند، لـ " الإمارات اليوم " أن الإجراءات تضمنت توزيع استبيان باللغات الصينية، العربية والإنجليزية، على كافة المسافرين القادمين إلى الدولة، يتضمن بعض الأسئلة التي توضح مدى احتمالية إصابة الشخص بالفيروس أم لا.

وتابع "يقوم طاقم الطائرة بالتنبيه على الركاب، أنه في حال كان أحدهم يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس، ضرورة إبلاغهم، ليتسن اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأضاف الرند " بعد نزول المسافرين إلى المطارات، يمرون من خلال بوابات الكاشف الحراري، بحيث في حال اكتشاف وجود حالات ارتفاع في درجة الحرارة، يقوم مركز المطار الطبي باتخاذ اللازم، وحجزه في حال تطلب الأمر وضع المسافر المريض في الحجر الطبي بالمطارات.



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