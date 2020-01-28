«الصحة»: تقنيات كشف كورونا في الدولة الأحدث عالمياً

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، عدم رصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا في الدولة، وكشف أن أجهزة الكشف والفحص المستخدمة هي الأحدث عالمياً، كما تطبق الوزارة المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في التصدي للمرض والوقاية منه.

وشدد في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي أمس، على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات، تحاشياً لإحداث أية بلبلة بالمجتمع.

وأكد أن الإمارات اعتادت أن تتعامل مع مثل هذه الأحداث بشفافية، حيث تظل الوزارة والهيئات والدوائر الصحية في الإمارات على تواصل مع وسائل الإعلام، وإعطائها أحدث المعلومات المتعلقة بهذا الشأن. وقال إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن استعداد الإمارات لتقديم الدعم لجمهورية الصين، ليس بغريب عن سموه، فلا طالما قدم سموه للدول الشقيقة والصديقة وللكثير من دول العالم.