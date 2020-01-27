«الصحة» تحذِّر من منتجات جلدية خطرة على البشرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام أربعة منتجات جلدية تحتوي على مواد خطرة على البشرة، غير مصرح بها.

واشتملت القائمة على التحذير من استخدام المستحضرات الجلدية Nadinola fade cream & Neoprosone-Gel forte، التي يتم استخدامها لتبييض وتغيير لون البشرة، وإزالة البقع.

وأوضحت الوزارة، في تعميم أصدرته أخيراً، أن هذه المنتجات الجلدية غير مصرح بها للتداول، وتحتوي على مواد دوائية، وقد تشكل مخاطر صحية خطرة، مثل تدهور الجلد أو انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم أو ظهور بثور، أو ندب على البشرة. وطلبت الوزارة من جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب هذه المنتجات من السوق، ومنع تداولها واستيرادها، كما نص التعميم على نوعين من هذه المنتجات، هما: Nadinola Extra strength formula skin discoloration fade cream، و neoprosone –Gel. كما حذّرت الوزارة في تعميم آخر من استخدام مستحضرات جلدية تحتوي على مواد دوائية (zo medical)، تستخدم لتبييض بقع البشرة الداكنة.

وأوضحت أن هذه المنتجات تحتوي على مواد دوائية هي هيدروكوينون 4%، التي قد تشكل مخاطر صحية، وتكون آثارها الجانبية في شكل إحمرار وجفاف وتشقق البشرة والحروق واللسع والتقشير والحكة، وزيادة الحساسية لأشعة الشمس، وحروق الشمس، وبثور وندب، قد تسبب أيضاً تلون الجلد.

وأشار التعميم إلى نوعين من المنتجات، هما: Zo medical melamin-c skin bleaching & correcting crème with 20% vitamin C، و Zo medical melamix skin lightener & blending crème.