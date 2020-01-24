«صحة دبي» تخطر المنشآت الصحية بإجراءات التصدي لـ «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

أخطرت هيئة الصحة في دبي الجهات الصحية في الإمارة كافة بإجراءات التصدي لفيروس «كورونا»، وذلك في تعميم أصدرته أمس، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهته، مؤكدة عدم رصد أية إصابة بالمرض في الإمارة.

وطالبت الهيئة في تعميمها بضرورة الإبلاغ الفوري في حال الاشتباه في إصابة أي شخص بالفيروس، خصوصاً أنه لم يثبت حتى الآن وجود علاج أو لقاحات للفيروس، فيما تشير معلومات إلى أن الفيروس انتشر خارج الصين في دول عدة، منها تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكشف التعميم أن معظم حالات الإصابة بهذا الفيروس مرتبطة وبائياً بسوق كبير للمأكولات البحرية والحيوانات، ما يشير إلى أن منشأ الجائحة هو الحيوان، مع ثبوت انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، وأن أعراض المرض تنفسية، حيث يحدث ارتفاع في درجة الحرارة، يصاحبه ضيق في التنفس، والتهاب رئوي.

وحدد ثلاث حالات يتم الاشتباه فيها، هي: الشخص المصاب بمرض تنفسي حاد، وحمى مع سعال وضيق في التنفس، أو شخص سافر إلى الصين قبل 14 يوماً من ظهور هذه الأعراض عليه، أو شخص لديه اتصال وثيق مع حالة إصابة مؤكدة خلال الـ14 يوماً الماضية، والتأكد من الإصابة بالفعل يتم من خلال الفحص المخبري.

وشددت الهيئة في تعميمها على ضوابط عدة لمكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية، منها ضرورة أن ينبه فريق مكافحة العدوى على العاملين الصحيين باتباع إجراءات مكافحة العدوى التي تنتقل عن طريق التلامس والرذاذ، والقيام بالتثقيف والتوعية اللازمين بهذا الفيروس. وطلبت الهيئة من المرافق الصحية تنظيف وتطهير اليدين باستمرار، وتفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل المرافق والمنشآت الصحية، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد.

وطلبت الهيئة من مرافق الرعاية الصحية تطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة مشتبه فيها أو مؤكدة، وينبغي مراعاة احتياطات إضافية، تشمل ارتداء قناع N95 واختباره بشكل مناسب، وحماية العينين بارتداء نظارات واقية أو درع الوجه، وقفازات ومريلة غير منفذة للسوائل.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم إجراء الاختبارات المعملية لـnCOV2019 في المختبرات الوطنية فقط، لذلك يجب إرسال جميع العينات المشتبه فيها إلى مختبرات هيئة الصحة بدبي، ويتم إجراء الاختبار لتأكيد الحالات المشتبه فيها والمخالطين للحالات المؤكدة. وشدد قسم الطب الوقائي بصحة دبي على مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية أن يكونوا أكثر يقظة عند التعامل مع الحالات التي تظهر عليها الأعراض السابقة.

وشددت الهيئة في تعليماتها للمرافق الصحية على إدخال جميع المشتبه فيهم بالإصابة بفيروس كورونا الجديد غرف العزل، واتباع المعايير واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الهواء، والمنقولة عن طريق التلامس أثناء التعامل مع أي مريض أو جثة متوفى مصاب بأعراض الفيروس.

ونصحت باستخدام عينات الجهاز التنفسي السفلية، أما إذا لم يكن لدى المرضى علامات أو أعراض عدوى التنفسي السفلي، أو عينات الجهاز التنفسي السفلي غير ممكنة أو موضحة سريرياً، فيجب جمع عينات البلعوم الأنفي بالطريقة المتبعة في عينات فيروس الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس).

وأوضحت الهيئة أنه يتم التنسيق حول نقل العينات لهيئة الصحة بدبي مع وحدة علم الميكروبات ومكافحة العدوى بمختبر الفيروسات في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال التابع للهيئة.

الاتصال الفوري

طلبت هيئة الصحة في دبي من مقدمي الرعاية الصحية الإبلاغ الفوري عن كل الحالات المشتبه فيها، أو المؤكدة بفيروس كورونا، من خلال الاتصال الفوري بالرقم (0562253800) أو (0562256769)، على أن تبلغ منشآت القطاع الخاص بحالات الاشتباه من خلال نظام «شريان»، والقطاع الحكومي من خلال نظام «سلامة».