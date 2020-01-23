"صحة دبي" تخطر المنشآت الصحية بإجراءات التصدي لـ" كورونا "

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً وجهته إلى كافة الجهات الصحية في الإمارة، للتوعوية بإجراءات التصدي لفيروس تاجي " كورونا " الجديد، مؤكدة عدم رصد أية إصابة بالمرض في الإمارة نهائياً.

وطالبت الهيئة في تعميمها الذي أصدرته اليوم، ووجهته إلى كافة الجهات الصحية في الإمارة، بضرورة الإبلاغ الفوري في حال الاشتباه بإصابة أي شخص بالفيروس، خصوصاً أنه لم يثبت حتى الآن وجود علاج أو لقاحات للفيروس، فيما تشير معلومات أن الفيروس انتشر خارج الصين في عدة دول منها تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكشف التعميم أن معظم حالات الإصابة بهذا الفيروس مرتبطة وبائياً بسوق كبير للمأكولات البحرية والحيوانات، مما يشير إلى أن منشأ الجائحة هو الحيوان مع ثبوت انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، وأن أعراض المرض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة يصاحبها ضيق في التنفس والتهاب رئوي.

وحدد ثلاثة حالات يتم الاشتباه بها هي، الشخص المصاب بمرض تنفسي حاد، وحمى مع سعال وضيق في التنفس، أو شخص سافر إلى الصين قبل 14 يوماً من ظهور هذه الأعراض عليه، أو شخص لديه اتصال وثيق مع حالة إصابة مؤكدة خلال الـ14 يوماً الماضية، مؤكدة أن التأكد من الإصابة بالفعل يتم من خلال الفحص المخبري.

وشددت الهيئة ف تعميمها على عدة ضوابط لمكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية، منها ضرورة أن ينبه فريق مكافحة العدوى على العاملين الصحيين باتباع إجراءات مكافحة العدوى التي تنتقل عن طريق التلامس والرذاذ والقيام بالتثقيف والتوعية اللازمين بهذا الفيروس، وطلبت الهيئة من المرافق الصحية تنظيف وتطهير اليدين باستمرار، وتفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل المرافق والمنشآت الصحية، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد.

وطلبت الهيئة من مرافق الرعاية الصحية تطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة مشتبهة أو مؤكدة، وفي حال إجراء تداخلات تولد الهباء الجوي ينبغي مراعاة احتياطات إضافية تشمل ارتداء قناع N95 ثم اختباره بشكل مناسب وحماية العينين بارتداء نظارات واقية أو درع الوجه، وقفازات ومريلة غير منفذة للسوائل.

وأشارت الهيئة انه يتم إجراء الاختبارات المعملية لـ nCOV2019 في المختبرات الوطنية فقط، لذلك يجب ارسال جميع العينات المشتبه بها إلى مختبرات هيئة الصحة بدبي، ويتم إجراء الاختبار لتأكيد الحالات المشتبهة والمخالطين للحالات المؤكدة، وشدد قسم الطب الوقائي بصحة دبي على مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية أن يكونوا أكثر يقظة عند التعامل مع التي تظهر عليها الأعراض السابقة.

وطلبت هيئة الصحة بدبي من مقدمي الرعاية الصحية، الإبلاغ الفوري عن كل الحالات المشتبه بها أو المؤكدة بفيروس كورونا من خلال عدة وسائل تواصل هي، الاتصال الفوري بـ (0562253800) أو (0562256769)، على أن تبلغ منشآت القطاع الخاص بحالات الاشتباه من خلال نظام (شريان) والقطاع الحكومي من خلال نظام (سلامة).

كما شددت الهيئة في تعليماتها للمرافق الصحية على إدخال جميع المشتبه بهم بالإصابة بفيروس كورونا الجديد غرف العزل واتباع المعايير واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الهواء والمنقولة عن طريق التلامس أثناء التعامل مع أي مريض أو جثة متوفى مصاب بأعراض الفيروس.

ونصحت باستخدام عينات الجهاز التنفسي السفلية مثل البلغم أو نضخ الرغامي أو غسل القصبة الهوائية عند الإمكان، أما إذا لم يكن لدى المرضى علامات أو أعراض عدوى التنفسي السفلي، أو عينات الجهاز التنفسي السفلي غير ممكنة أو موضحة سريرياً فيجب جمع عينات البلعوم الأنفي بنفس الطريقة المتبعة في عينات فيروس الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس).

وأوضحت الهيئة أنه يتم التنسيق حول نقل العينات لهيئة الصحة بدبي مع وحدة علم الميكروبات ومكافحة العدوى بمختبر الفيروسات في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال التابع للهيئة.