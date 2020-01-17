إزالة 60 طن نفايات من سدود وشواطئ بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■الفجيرة

أفاد مدير بلدية الفجيرة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، المهندس محمد الأفخم، بأن البلدية أزالت أكثر من 60 طن نفايات في حملة نظافة خصصت لشواطئ الفجيرة ومناطق السدود والأماكن السياحية، للمحافظة على البيئة وجمال الشواطئ والأماكن السياحية في الإمارة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، كاشفاً أن البلدية تدرس موضوع فرض المخالفات، وتكثيف الرقابة.

وأكد الأفخم أن الحملة المتخصصة لنظافة السدود ومجاري السيول والوديان والشواطئ في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها كانت استعداداً لموسم الأمطار، إذ استهدفت كورنيش الفجيرة، وشاطئ قدفع، وميناء الفجيرة، وسد وادي حام، وشاطئ الرغيلات، إضافة إلى سوق الجمعة بمنطقة مسافي ومنطقة الطويين، إذ أسهمت هذه الحملة في إزالة أطنان من المخلفات والأشجار والحجارة التي تعيق جريان المياه بالأودية والسيول.

وقال الأفخم إن «الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي لإمارة الفجيرة، ونشر ثقافة الوعي المجتمعي في مجال حماية البيئة، يقعان على رأس أولويات البلدية، وفي صميم خطتها الاستراتيجية».

ونوه إلى أن البلدية تدرس موضوع فرض المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إذ سيتم تكثيف حملات التوعية والتثقيف البيئي، كما ستتم الرقابة على الشواطئ.

وحدد الأفخم الإرشادات التي يجب على جميع مرتادي الشواطئ والمناطق البرية الالتزام بها، وهي: نقل النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة لها، والتخلص من فحم الشواء بطريقةٍ لا تضر بالبيئة، وعدم رميها وهي في حالة اشتعال.