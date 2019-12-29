«الصحة» تحذر من وسيلة طبية تسبب الوفاة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب وسيلة طبية «بسبب خلل قد يؤدي إلى وفاة المريض الذي يستخدمها»، كما سحبت تشغيلتين من مستحضر دوائي لعلاج نوبات الصرع، بسبب تلوث بكتيري.

وأصدرت الوزارة تعميماً بسحب الوسيلة الطبية Medfusion) 4000syringe pumps) التي تصنعها شركة Smiths medical ASD, Inc، وهي مضخة حقن لتوصيل الدم ومنتجاته، أو الأدوية التي توصف بوصفة طبية إلى المريض تحت المراقبة.

وأشارت إلى أن سبب السحب هو إمكان توقف الإنذار عن العمل، وتالياً انقطاع العلاج. وهو ما قد يتسبب في حدوث إصابات خطرة أو الوفاة.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم استخدام هذه الوسيلة الطبية وإعادتها إلى المورد.

ووجهت في تعميم آخر صدر أخيراً، بسحب تشغيلتين من المستحضر الدوائي levetiracetam oral solution 1000 mg/‏‏‏‏ml الذي تنتجه شركة lannett company, Inc.

وأوضح التعميم أن التشغيلتين المراد سحبهما هما 2190A, 2191A بسبب التلوث الميكروبي، مضيفاً أن هذا المستحضر الدوائي يستخدم في علاج النوبات الجزئية للصرع.