«صحة دبي»: «شريان» ينجز 68 ألف معاملة خلال 7 أشهر

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان الملا، بأن نظام ترخيص الأفراد المهنيين الذكي (شريان)، نجح في إنجاز 67 ألفاً و700 معاملة منذ إطلاقه في مارس الماضي.

كما قلّص زمن خدمة ترخيص المهنيين الطبيين والمنشآت الصحية إلى صفر، بعد أن كانت المعاملة تستغرق سبعة أيام.

وأكد الملا لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرة، المرشحة للفوز بـ«راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية – 2019»، اختصرت عملية الحصول على الترخيص من ست خطوات إلى خطوة واحدة.

وقال إنها عملت على إعادة هيكلة خطواتها، بهدف تقليص فترة الانتظار، وضمان انعدام الأخطاء كلياً، لافتاً إلى أنها تعد تحولاً مهماً في منظومة القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح بمقدوره إنجاز عمليات ترخيص المهنيين العاملين في المنشآت الصحية الخاصة بأفضل الطرق الذكية، وبأبسط الإجراءات، ما مكّن الهيئة من زيادة سرعة ووتيرة الاستثمار في القطاع الصحي، واستقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية للعمل في دبي.

وتابع الملا: «يتميز النظام المبتكر بأنه يعد أحد أهم الأنظمة الأكثر تطوراً في العالم، في هذا المجال، إذ يسهل إدارة القرارات التشغيلية، باستخدام أداة التقييم الذاتي المجانية، التي تمكن المهني من معرفة ما إذا كان مؤهلاً للتقديم على الترخيص عن طريق الإجابة عن أسئلة سريعة، وهو ما وفر 220 درهماً كان مقدم الطلب يسددها لمعرفة أهليته للتقدم بطلب الترخيص».

وأضاف: «ضمن عملية تطوير النظام، تم ربطه مع تسعة أنظمة مختلفة داخلية وخارجية، لنقل المعلومات بشكل آمن بين الأنظمة، من دون تدخل من العميل. كما استحدثت المحادثة التفاعلية مع المساعد الافتراضي (لطيفة) التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتمكن العميل من الوصول إلى المعلومة والبيانات المطلوبة حسب السؤال».

وتابع الملا أن «لطيفة» أجابت عن 8833 محادثة، «ما ساعد على تقليل اتصالات العملاء للاستفسار بنسبة 29%، مقارنة بالسنة الماضية».

وذكر أن نظام «شريان» يعزّز التجديد الرقمي في الهيئة، وفي قطاع الرعاية الصحية، باستخدام تكنولوجيا متقدمة، لاسيما أنه مصمم خصوصاً للمهنيين الصحيين والمنشآت الصحية وموظفي هيئة الصحة، وهو يعمل على تحسين تجربة العملاء والموظفين، ويزيد من الأداء التشغيلي، ويدعم الالتزام بالأنظمة والتشريعات، عن طريق اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات الصحيحة والآنية التي يوفرها النظام، وأتمتة سير العمل، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية كتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتاع الملا أن «النظام يساعد، أيضاً، العاملين ومرافق الرعاية الصحية العاملة في دبي على تلبية الاحتياجات الصحية للمرضى».

وقال الملا إن «شريان»، يتم عبر النظام الإلكتروني للتراخيص، حيث تقدم الهيئة حالياً سجل دبي الصحي الجديد، الذي يحتوي على جميع المهنيين الصحيين المرخصين والممارسين للمهنة في أنحاء دبي.

3 مجالات لـ «شريان»

أكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان الملا، أن نظام تسجيل الممارسين الصحيين والمنشآت الطبية (شريان)، يركز على تحسين ثلاثة مجالات أساسية، هي: تجربة العملاء الداخليين والخارجيين، سواء في مراحل الترخيص، أو ما يليها، والتفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، إضافة إلى الأداء عن طريق توفير خدمات ذكية، يمكن الوصول إليها بسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات عند تقديم الخدمات.

8.8

آلاف سؤال أجاب

عنها المساعد

الافتراضي «لطيفة».