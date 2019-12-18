معايير جديدة للمنشآت الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية بالإمارة، معايير جديدة للمنشآت الصحية في الإمارة، المختصة بزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للبالغين والأطفال وكذلك جراحة القلب للبالغين، والتي تسعى لأن تُصنف كمراكز للتميز في هذه التخصصات.

ويتم تأهيل المنشآت الصحية المختصة بزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للبالغين والأطفال كمراكز للتميز، في حال توافقها مع الشروط والمعايير الجديدة الصادرة من الدائرة، بما في ذلك توافر مرافق مخصصة للمرضى، ومختبرات معتمدة دولياً، وصيدلية على مدار اليوم وطوال الأسبوع، بالإضافة إلى وجود أطباء واختصاصيي رعاية صحية حاصلين على رخصة سارية المفعول من دائرة الصحة لتقديم خدمات علاجية ودوائية وجراحية بمستويات جودة عالمية، كما يتوجب على المنشآت الصحية الالتزام بإعداد برامج تدريبية وإجراء دراسات وبحوث مستمرة متعلقة بالخلايا الجذعية المكونة للدم، مع تطبيق نظام إدارة البيانات الذي يتوافق مع معايير دائرة الصحة.

أما بالنسبة للمنشآت الصحية المختصة بجراحة القلب للبالغين، فيتوجب عليها توفير وحدات العناية المركزة وغرف مخصصة لعمليات جراحة القلب، بالإضافة إلى تأمين رعاية صحية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع من قسم الأعصاب والتصوير التشخيصي وجراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة وأي تخصص مطلوب آخر، كما يجب أن يتمتع الأطباء المختصون بجراحة القلب بمهارة عالية، والحصول على شهادة أكاديمية معادلة من قبل البورد الأميركي لجراحة الصدر أو درجة زمالة الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا.