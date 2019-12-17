بالفيديو.. توصيل الدواء إلى منازل أصحاب الهمم وكبار المواطنين بدبي مجاناً

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

أطلقت هيئة الصحة في دبي، خدمة نقل الدواء إلى منازل المرضى مجاناً، مستهدفة بها كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب الحالات الصحية الصعبة التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لاستلام الدواء، بحسب مدير عام الهيئة حميد محمد القطامي

وأوضح القطامي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، أخيراً أن الخدمة الجديدة تعد الأولى من نوعها في تكاملها وفي أنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة البيانات والمعلومات في الهيئة، وهي عبارة عن حافلة مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات، يرافقها صيدلي متخصص لتسليم الدواء وتقديم الاستشارات والإجابة عن الاستفسارات، بجانب التوصيات والنصائح الطبية التي يقدمها الصيدلي حول استخدامات الأدوية وفاعليتها.

ودشنت الهيئة صيدليتين متنقلتين تحت عنوان «دوائي»، ضمن خطة توسعية سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة لتغطية دبي بالكامل، من خلال مجموعة مجهزة من الحافلات، حسب المدير العام للهيئة حميد محمد القطامي.