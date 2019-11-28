افتتاح مصنع لإعادة تدوير النفايات في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

افتتحت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، مصنعاً لفرز النفايات، تبلغ سعته 600 طن يومياً. وقال مدير عام الدائرة، المهندس أحمد الحمادي، إن ارتفاع كمية النفايات المعاد تدويرها في الإمارة العام الجاري، يؤكد نجاح الخطط الرامية إلى إعادة تدوير 75% من النفايات خلال عام 2020. وذكر أن المصنع سيسهم في زيادة المواد المعاد تدويرها بنسبة 20%، مع تقليل كمية النفايات المنقولة إلى مكبات النفايات. وأكد الحمادي أهمية المشاركة المجتمعية في الأنشطة البيئية، لدمج البعد البيئي في الخطط والمقترحات كافة، وضمان تطبيق منظومة ناجحة ومستدامة، تسهم في الحفاظ على صحة السكان، وفي خلق مظهر حضاري، وتحقيق مردود بيئي وصحي واقتصادي في الوقت ذاته.