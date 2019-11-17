مؤتمر صحي يناقش «سرية معلومات المرضى» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي، اليوم، جلسات مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المعلومات الصحية، الذي يعد أكبر مؤتمر يجمع المتخصصين في البيانات الصحية بالعالم.

وفازت دبي بتنظيم المؤتمر، للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، بعد منافسة قوية مع دول عدة، في مدينة طوكيو، بدعم من الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية. ويشارك في جلسات المؤتمر، الذي يعقد كل ستّ سنوات، ممثلون عن منظمة الصحة العالمية، والمجلس الصحي السعودي ووزارات وهيئات الصحة من 53 دولة، من بينها مصر ولبنان والأردن والكويت وسلطنة عمان، إضافة إلى ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، ودول آسيوية.

وقال رئيس المؤتمر، الدكتور أيهم رفعت، إن «المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام بفندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، تلقى 180 ورقة عمل تتناول موضوعات مهمة، منها أحدث الوسائل للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الصحية للمرضى، وأهمية الإسراع في التحول الإلكتروني بالمستشفيات والقطاعات الصحية، واستخدام نظم المعلومات الصحية الفعالة والآمنة في المستشفيات. وأضاف: «تبحث وزارات الصحة المشاركة في المؤتمر الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز جودة الرعاية الصحية، والاستفادة من نظم المعلومات الصحية في تقديم أفضل وأسرع عناية للمريض».