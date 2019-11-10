«الصحة» تطلق الدليل الإرشادي الوطني للتغذية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي، الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، بهدف تحسين وضع التغذية لجميع أفراد المجتمع بالدولة، مع رؤية جماعية لمستقبل أكثر صحة واستدامة، من خلال خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، وسوء التغذية، والحد من معدلات المرض والوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية، وتحفيز وتشجيع الأفراد على ممارسة الأنشطة الرياضية المكملة لجهود سلامة التغذية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الخليجية للتغذية، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس: «نتوقع أن يسهم إصدار الدليل الإرشادي الوطني للتغذية في تخفيض معدل الأمراض المزمنة، وتحسين نتائج المؤشرات الوطنية الصحية، وتخفيض السمنة عند الأطفال واليافعين وفق الأجندة الوطنية 2021، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مسترشدة بالسياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية لتعزيز الصحة والتثقيف في مجال التغذية والرضاعة الطبيعية، وتعزيز وتنفيذ الأطر القانونية التي تحمي وتعزز وتدعم التغذية الصحية». ولفت إلى أهمية إطلاق الدليل الإرشادي، الذي جاء ثمرة جهود مشتركة من 18 جهة وطنية، تضم الشركاء باللجنة العليا للتغذية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منوهاً بأن إصدار الدليل جاء بناءً على مخرجات ورشة عمل وطنية انعقدت نهاية شهر مايو الماضي، تحضيراً لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغذية، والأدلة الإرشادية ذات الصلة في المسرعات الحكومية، وبالشراكة مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومشاركة مكتب الأمن الغذائي والهيئات الصحية في أبوظبي ودبي والشارقة. وقالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي مريم بنت محمد المهيري: «تمثل التغذية إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية لكل الفئات المجتمعية، وهو ما يتطلب تثقيف المجتمع من خلال تسليط الضوء على الدليل الإرشادي الوطني للتغذية، وتحويل مكوناته وإرشاداته إلى هدف لكل فرد، وتحويل مفهوم التغذية الصحية إلى ثقافة مجتمعية تتوارثها الأجيال».

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، أن تطبيق الدليل الإرشادي سيسهم على المدى الاستراتيجي في تحسن الوضع الصحي لأفراد المجتمع، ما يؤدي لرفع مستوياته الإنتاجية في مجالات التعليم وكفاءة سوق العمل، وازدهار الأعمال والابتكار وجودة الحياة.

الدليل الإرشادي

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للتغذية، لطيفة راشد، أهمية تعميم الدليل الإرشادي الغذائي كوثيقة وطنية للتثقيف الغذائي، ليكون مرشداً غذائياً لأفراد المجتمع، وموجهاً غذائياً صحياً للمرضى، حيث يمكن استخدامه في عيادات التغذية كدليل تثقيفي غذائي لهم، ويمكن الاستفادة منه في تخطيط وجباتهم الغذائية، حسب حالتهم الصحية.