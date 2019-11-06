"أبوظبي للصحة العامة" يوفر تطعيم الإنفلونزا بالمجان في جميع المراكز الصحية

المصدر: الإمارت اليوم – أبوظبي

دعا مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي جميع أفراد المجتمع في الإمارة لأخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية الذي يتوفر للمواطنين والمقيمين بالمجان في جميع المراكز الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، منوهاً إلى أهمية الإسراع بأخذ التطعيم كونه أفضل طريقة للوقاية من الانفلونزا، حيث يحتاج الجسم لمدة تصل إلى أسبوعين للحصول على المناعة من المرض.



وأوضح المركز بأن هناك فئات أكثر عرضة من غيرها للإصابة بمضاعفات شديدة للإنفلونزا وهم الأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وضعف في المناعة، مشيراً إلى أن أخذ لقاح الانفلونزا سنوياً يسهم في تقليل احتمالية الإصابة بالمرض ونقل العدوى للآخرين، حيث يختلف كل موسم عن الآخر بنوعية الأمراض الموسمية، ويصاب العديد من الناس بالعدوى، وتختلف الأعراض من شخصٍ لآخر.



وأشار المركز بأن تم تطعيم حوالي 35 ألف شخص خلال موسم الانفلونزا العام الماضي بزيادة مضاعفة عن الموسم السابق، تم توفير التطعيمات الانفلونزا الموسمية في المراكز الصحية في الحملات التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع شركة "صحة" تحت شعار "أوقف العدوى" في أماكن العمل والمراكز التجارية.



وقالت مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتورة فريدة الحوسني: "إن المركز يقوم باتخاذ عدة إجراءات للحد من انتشار عدوى الانفلونزا في المجتمع. حيث يتم التأكد من توفر اللقاح مبكراً قبل حلول الموسم، وكذلك تنفيذ حملات التوعية والتثقيف لرفع مستوى وعي الجمهور والعاملين في القطاع الصحي حول مرض الانفلونزا وأهمية أخذ التطعيم، كما يتوفر لدينا نظام إلكتروني للتبليغ عن عدد من الأمراض المعدية ومن بينها الإنفلونزا، ويساعد هذا النظام على متابعة الحالات وإجراء التدخل المناسب في الوقت المناسب."



ونوهت الحوسني، إلى أهمية أخذ التطعيم قائلة " ندعو جميع أفراد المجتمع ابتداءً من عمر الستة أشهر فما فوق بأهمية أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية. ونود أن نؤكد على أهمية الإسراع بأخذ التطعيم، حيث يحتاج الجسم لمدة تصل إلى أسبوعين للحصول على المناعة من المرض، حيث تشير الإحصاءات في إمارة أبوظبي بأنه خلال شهر نوفمبر تصل عدد حالات الانفلونزا الموسمية إلى أعلى مستوى، وتستمر حتى شهر أبريل تقريباً."



وأشار المركز بأن هناك عوامل تساهم في الحد من انتشار عدوى الانفلونزا الموسمية وهي تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال، غسل اليدين وتعقيمهما باستمرار، وتنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات التي قد تكون ملوثة بالجراثيم.