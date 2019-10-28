«تدوير» يشجّع القطاع الخاص على تبني مبدأ «صفر نفايات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «اعتماد الأعمال الخضراء»، بهدف التعاون للوصول إلى نسبة صفر نفايات.

وتدعم المذكرة جهود المركز لخفض إنتاج النفايات إلى الحدّ الأدنى، من خلال تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني مبدأ «صفر نفايات» كاستراتيجية لتحويل أسلوب معالجة النفايات بشكل كامل، بعيداً عن الحلول القائمة على عدم استعادة النفايات.

وتتضمن المذكرة أيضاً توفير التدريب وبناء القدرات لدى موظفي «تدوير» وأصحاب المصلحة، للمشاركة في برنامج «صفر نفايات» من نظام «الاستخدام والكفاءة الكاملة للمصدر»، وتنفيذه في أبوظبي وتتيح المذكرة أمام «تدوير» فرصة لتشكيل فريق مؤهل ومدرّب ومعتمد يضم ممثلين عن أقسامه المختلفة. وفي هذا الإطار، سيطبق مركز تدوير شهادات اعتماد «صفر نفايات» للتخلص من النفايات نهائياً، ونظام تصنيف «صفر نفايات» لمساعدة الشركات والمنشآت على تحديد أهدافها في التخلص من النفايات نهائياً، والسعي إلى تحقيقها من خلال شهادات المشروعات والاعتمادات المهنية.