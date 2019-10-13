"الصحة": 5 فئات أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا الموسمية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 5 فئات تعد الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا، هي " كبار السن، والأطفال دون السن الخامسة، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، والنساء الحوامل والعاملين الصحيين، داعية كافة أفراد المجتمع بأخذ لقاح الأنفلونزا، المتوفر حالياً في كافة المنشئات الصحية، وفق الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين عبد الرحمن الرند.

جاء ذلك مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس، في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي - دبي، للإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس حملتها الوطنية السنوية التوعوية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، بهدف رفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضدها ، وزيادة الوعي لدى العاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية، للوقاية من فيروس الأنفلونزا ومخاطره، وتوفير اللقاحات الكافية لتطعيم الفئات المستهدفة ورفع نسبة التغطية باللقاح.

وشدد الرند على أهمية الحملة الوطنية للتوعية بالوقاية من "الانفلونزا الموسمية" الذي التي تركز على تطوير النظام الصحي وتعزيز كفاءته، بهدف تحقيق الوقاية لأفراد المجتمع من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، ومن خلال رفع كفاءة العاملين الصحيين بشكل دوري بأحدث الأساليب العلمية، مشيراً إلى أن الانفلونزا الموسمية تشكل تحدياً للأنظمة الصحية حول العالم، مما يؤدي إلى عبء صحي و اجتماعي واقتصادي، ويستدعي العمل على تعزيز الترصد الوبائي ومكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية، وتوفير الإجراءات الوقائية لرفع وعي أفراد المجتمع .