«صحة» تعيد الأمل لطفلة مصابة بمتلازمة داون و«التوحد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقّق مركز المشرف التخصصي للأطفال التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، نجاحاً في علاج الطفلة (أماني - 16 عاماً)، المصابة بمتلازمة داون واضطراب طيف التوحد، وأعاد الأمل إليها.

وقالت أخصائية العلاج الطبيعي في المركز، كيران مدثر: «كان لقاؤنا الأول مع (أماني) منذ نحو سنة ونصف السنة، وكانت تعاني مشكلات صحية في الجهاز العضلي الهيكلي، منها خلع ثنائي الركبة، وضعف الاستقامة، والانحناء غير الطبيعي للعمود الفقري والحركات اللاإرادية لليدين».

وأضافت «رغم صعوبة حالة (أماني) التي كانت تعاني متلازمة داون بالإضافة إلى مرض طيف التوحد، إلا أننا قمنا بمنح عائلتها أملاً بإمكانية تحسن حالتها وتحسين قدرات الطفلة، وتمكنا من تحسين انسجام حركاتها، فأصبح بمقدورها الأكل بمفردها والمشي باستقامة وممارسة حياتها اليومية بسهولة».

وقالت مديرة مركز المشرف، الدكتورة أمل الجابري: «كان إنجازاً عظيماً بالنسبة لنا أن نحسن من إمكانات الطفلة إلى أقصى حد، ضمن حدود حالتها الصحية، بفضل جهود فريق العلاج الطبيعي، وتعاون الأهل والتزامهم بجلسات العلاج».