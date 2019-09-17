بلدية دبا تصادر 708 كيلوغرامات مواد غذائية غير صالحة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة عدداً من حملاتها الرقابية والتفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المحال والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها.

وبلغ عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس من العام الجاري 1624 جولة، منها 1359 على محال، و265 على أسواق اللحوم والأسماك، وتم توجيه 131 إنذاراً للمخالفين، وتحرير 273 مخالفة، وإغلاق محلين، ومصادرة 708 كيلوغرامات من مواد غذائية واستهلاكية غير صالحة للاستهلاك لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية.

وقال مدير بلدية دبا المهندس حسن اليماحي، إنه تم اجراء حملات تفتيشية على سيارات توزيع ونقل وتخزين المواد الغذائية التي بلغ عددها 76 سيارة، وتم ضبط ومخالفة 54 سيارة لعدم التزامها بالاشتراطات وقوانين الصحة العامة، ولعدم وجود تصريح توزيع صادر من البلدية.

وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار رسالة البلدية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة وتجنباً للمخاطر التي قد تتسبب في الإضرار بصحة وسلامة المجتمع من خلال البرامج التفتيشية والرقابية المكثفة والشاملة.