«الصحة»: لا قرار بوقف دواء «زانتاك» حتى ظهور نتائج التحقيقات الدولية

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه، حتى اليوم، لا يوجد قرار دولي أو محلي، بوقف استخدام عقار «رانيتيدين»، المعروف تجارياً باسم «زانتاك»، وأنه جارٍ التحقق عن طريق السلطات الصحية الدولية، لتقييم ما إذا كانت المستويات المنخفضة من مادة NDMA في الـ«رانيتيدين» تشكل خطراً على المرضى.

وقالت الوزارة، لـ«الإمارات اليوم»، إن السلطات الدولية لا تنصح بالتوقف عن تناول المنتج، وعلى المرضى الذين يرغبون في التوقف عن الاستخدام التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية، بشأن الخيارات العلاجية الأخرى.

وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، حال صدور نتائج التحقيقات الدولية بشأن الدواء.

جاء ذلك بعدما انتشرت أخبار عن إعلان هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) أنها توصلت إلى أن بعض أدوية الـ«رانيتيدين»، بينها الدواء المعروف تجارياً باسم «زانتاك»، التي تستخدم لعلاج حموضة وقرحة المعدة، تحتوي على نسب قليلة من شوائب «نيتروزامين» المسرطنة، الأمر الذي أثار موجة من الخوف لدى مستخدمي الدواء عالمياً.