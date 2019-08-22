«السلامة الغذائية» تغلق ملحمة تتداول مخلفات اللحوم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قراراً بإغلاق إداري بحق «ملحمة المنظور فرع 6»، الواقعة في سوق الخضار بمدينة زايد في جزيرة أبوظبي، نظراً إلى مخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008، في شأن الغذاء، وتداول مخلفات لحوم أبقار وأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى الغش التجاري.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة مخالفة المنشأة للاشتراطات الصحية بتداول مخلفات لحوم أبقار وأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما يعرض صحة المستهلكين للخطر، إضافة إلى ممارسة الغش التجاري من خلال تمييع أرجل أبقار مجمدة وبيعها على أنها طازجة، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وُجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات. وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار جهود الهيئة التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيداً على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة.