طبيبان بيطريان ينفيان نقص عقاقير الحيوانات في الدولة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

أكد طبيبان بيطريان عدم صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، أخيراً، عن وجود نقص في الأدوية البيطرية بالدولة، وأفادت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بأنها تبذل الجهود اللازمة لحل أي مشكلة تتعلق بعدم توافر أي من الأدوية البيطرية في الأسواق، مشيرة إلى اعتماد أكثر من 1500 مستحضر بيطري.

وكانت مواقع تحدثت عن وجود نقص في أدوية، مثل الأنسولين، ولقاح سرطان الدم للقطط، والمضادات الحيوية، مثل «الدوكسيسيكلين»، ومراهم العين، وأدوية القلب، ومضادات الالتهابات، والأدوية المضادة للقلق، والأدوية المضادة لضغط الدم، والعقاقير المخدرة.

وأكدت مؤسِّس العيادة الألمانية البيطرية في أبوظبي، الدكتورة كاثرين جان، لـ«الإمارات اليوم»، أن عيادتها لا تواجه أي مشكلة في الحصول على العقاقير اللازمة لعلاج الحيوانات الأليفة التي تأتي إليها، موضحة أنه «إذا كان هناك نقص في بعض الأدوية من قبل مورّدين، يتم الحصول عليها من مورّدين آخرين».

كما نفى مدير عيادة نجمة البوادي البيطرية، الدكتور تيسير حسن، وجود أي نقص في الأدوية البيطرية، قائلاً إنه لم يلحظ أي نقص، سواء في السابق، أو حالياً.

وأكد أن العقاقير البيطرية التي يتحدث البعض عن عدم توافرها، موجودة بالدولة بأسماء مختلفة، مشيراً إلى أنه حتى لو حدث نقص في دواء ما في فترة معينة، فهناك أكثر من بديل له.

وأفادت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بأنها تسعى بشكل مستمر إلى التواصل المباشر مع مستودعات الأدوية والعيادات البيطرية، في حال عدم توافر أي من الأدوية البيطرية في الأسواق، لضمان انسيابية توريدها.

وقالت مديرة إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في الوزارة، الدكتورة كلثم كياف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة شكلت لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية، بعضوية فريق ممثل من الشركاء الاستراتيجيين، تقوم بحملات تفتيشية على المنشآت البيطرية، لضمان تداول مستحضرات بيطرية مسجلة ومرخصة من خلال الوزارة».

وأضافت أن «الوزارة عملت من خلال لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية على تبسيط إجراءات تسجيل المستحضرات المتعلقة بالقطط والكلاب، وتم إعفاؤها من بعض الشروط، لضمان توفيرها في الأسواق المحلية»، مشيرة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي، يحق استيراد الأدوية البيطرية غير المسجلة، في حال عدم توافر البديل المكافئ لها، أو في حال تصنيفها من الأدوية المنقذة للحياة.