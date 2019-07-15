منظمة الصحة: أطعمة غير صحية تسوق للأطفال دون 6 أشهر

المصدر: محمد عبد العاطي - دبي

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن نسبة مرتفعة من الأغذية يتم تسويقها بشكل غير صحيح على أنها مناسبة للأطفال دون سن 6 أشهر، رغم إحتوائها على مستويات كبيرة من السكر بشكل غير صحي.

وأشارت في دراسة جديدة نشرتها على موقعها الإلكتروني إلى أن ارشاداتها التي أصدرتها تنص بشكلٍ صريح على أنه لا ينبغي الإعلان عن الأطعمة التكميلية التجارية للأطفال دون سن 6 أشهر.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، سوزانا جاكوب إن التغذية الجيدة في الطفولة المبكرة تعد أمراً أساسياً لضمان النمو الأمثل للطفل، مع تحقيق نتائج صحية أفضل في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك الوقاية من السمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنها جمعت بيانات عن 7955 من منتجات الطعام أو الشراب التي يتم تسويقها للرضع والأطفال الصغار من 516 متجرًا في أربع مدن هي فيينا وصوفيا وبودابست وحيفا، في الفترة بين نوفمبر 2017 ويناير 2018، ووجدت أنه في جميع المدن الأربع، تم تسويق نسبة كبيرة من المنتجات تتراوح بين 28 % إلى 60 % على أنها مناسبة للأطفال دون سن 6 أشهر.

وأضافت أنه في ثلاث مدن منها احتوت أكثر من نصف المنتجات المسوقة على سكريات أعلى بنسبة 30%، لافتة إلى أن هذه النكهات والسكريات المضافة قد تؤثر على تطور تفضيلات أذواق الأطفال، عبر زيادة رغبتهم في تناول الأطعمة الأكثر حلاوة.

وأوضحت أنه على الرغم من أن الفواكه والخضروات تحتوي بشكل طبيعي على سكريات مناسبة للرضع والأطفال الصغار، إلا أن المستوى العالي جداً من السكريات المجانية في المنتجات التجارية أمر مثير للقلق .