350 مراجعاً سنوياً لعيادات الإقلاع عن التدخين بـ «صحة دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت هيئة الصحة في دبي في رفع نسبة الإقلاع عن التدخين إلى 15% من العدد الكلي لمراجعي عياداتها المتخصصة في هذا المجال بمركزي البرشاء والطوار، والذي يصل إلى 350 مراجعاً سنوياً.

وأكد أخصائي طب الأسرة بإدارة الشؤون الصحية في الهيئة، الدكتور صلاح ثابت، على الجهود الحثيثة التي تقوم بها عيادات الإقلاع عن التدخين لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة السيئة، وتمكينهم من تجاوز الآثار والمضاعفات السلبية للتدخين.

ودعا المدخنين إلى الانضمام إلى «باقة الإقلاع عن التدخين» المتوافرة في مركزي الطوار والبرشاء، التي تجمع بين الوقاية والعلاج، حيث تتضمن أربع زيارات استشارية للتقييم الشامل للوضع الصحي، ووضع الخطة العلاجية، وخدمات المتابعة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، والتي قد تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر، وقد تتم إعادتها عند الحاجة لذلك.

وأوضح أن باقة الإقلاع عن التدخين تتضمن قياس المؤشرات الصحية، كالوزن والطول ومعدل كتلة الجسم، وإجراء الفحوص والتحاليل المخبرية وتخطيط القلب، وصور الأشعة اللازمة، علاوة على قياس نسبة أول أكسيد الكربون في هواء الرئة، وكذلك قياس وظائف الرئة، والتعرف إلى درجة الإدمان على النيكوتين، من خلال تعبئة استبيانات خاصة بذلك، وبالتالي تقديم المشورة للمدخن حول أنسب الطرق للإقلاع عن التدخين.

وأوضح ثابت الفوائد الصحية المتعددة للإقلاع عن التدخين مع مرور الزمن، ومنها انخفاض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم، وارتفاع مستوى الأكسجين إلى المستوى الطبيعي خلال ثماني ساعات من بدء الإقلاع عن التدخين، وانخفاض احتمالات الإصابة بالسكتة القلبية بعد 24 ساعة، وتحسن الدورة الدموية، وتحسن وظائف الرئة لدرجة تصل إلى 30% تقريباً خلال فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر من الإقلاع عن التدخين.