شرطة أبوظبي تفتح باب التطوّع في «سواعد الإسعاف»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي الراغبين بالتطوع في برنامج سواعد الإسعاف إلى المبادرة للتسجيل عن طريق الدخول إلى بوابة تسجيل المتطوعين على موقع شرطة أبوظبي.

ويستقطب البرنامج متطوعين من المواطنين والمقيمين لتدريبهم وتأهيلهم على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، والاستجابة للبلاغات، بتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين بالطريقة الصحيحة لحين وصول طواقم الإسعاف.

ويشترط في الشخص الراغب في التطوع أن يكون من سكان إمارة أبوظبي وألا يقل العمر عن 18 عاماً، وأن يتمتع بلياقة بدنية جيدة، وسيكون التدريب على الإسعافات الأولية باللغتين العربية والإنجليزية، ويركز على تمكين المتطوعين من التعامل مع الحالات الطبية الطارئة.