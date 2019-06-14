مصادرة 11 كيلوغرام مواد تجميل منتهية الصلاحية في دبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

صادرت بلدية دبا الفجيرة 11 كيلوغراماً من المواد التجميلية منتهية الصلاحية، كانت تباع بأسعار مخفضة في صالونات نسائية. وحررت 35 مخالفة، و19 إنذاراً لصالونات نسائية ورجالية خلال فترة النصف من رمضان.

وأفاد مدير عام البلدية، المهندس حسن اليماحي، بأن غالبية المخالفات كانت بسبب عدم تشغيل جهاز تعقيم الأدوات المستخدمة في الصالون، إلى جانب عدم وجود بطاقات صحية لعاملين فيه، مشيراً إلى أن الصالونات النسائية شكلت نسبة أعلى في المخالفات من الصالونات الرجالية، إذ بلغ عددها 30 مخالفة، مقابل خمس مخالفات في الصالونات الرجالية.

وأكد أن بعض الصالونات النسائية تبيع وتستخدم مواد تجميلية منتهية الصلاحية، مستغلة الإقبال المتزايد على الصالونات النسائية خلال أيام العيد، وفي غيره من المناسبات العامة، ما يؤثر سلباً في صحة المستهلكات.