«صحة دبي» تجمع 3000 وحدة دم خلال شهر رمضان

المصدر: وجيه السباعي – دبي

جمعت هيئة الصحة في دبي أكثر من 3000 وحدة دم خلال شهر رمضان الماضي، من خلال 57 حملة، نفذتها لتأمين احتياجات المرضى.

وأكدت رئيسة مركز دبي للتبرع بالدم، الدكتورة مي رؤوف، أن المركز يجمع نحو 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة، موضحة أن المركز نفذ حملة خلال شهر رمضان المبارك، لجمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم، تمثلت في تمديد ساعات العمل «من التاسعة صباحاً، حتى الثانية والنصف بعد الظهر، ثم من الثامنة مساءً، حتى الواحدة بعد منتصف الليل»، فضلاً عن تنفيذ زيارات وحملات للمساجد، والجمعيات التعاونية، ونجحت الحملة أيضاً في جمع أكثر من 480 وحدة صفائح دموية، من زوار المركز المتبرعين.

وأوضحت رؤوف أن المركز نفذ خلال رمضان خطة شاملة، تضمنت حملات خارجية مكثفة بعد صلاة التراويح، استهدفت رواد المساجد والجمعيات التعاونية من خلال حافلة بنك الدم المتنقلة، وذلك طيلة أيام شهر رمضان، لضمان توفير وحدات الدم المطلوبة للمستشفيات ومراكز الهيئة، إضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص، لافتة إلى الاستجابة الكبيرة لهذه الحملات التي تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع، خصوصاً أن التبرع بالدم في حد ذاته يعد قيمة إيمانية مهمة وإنسانية، كما أن الدولة تأتي في طليعة الدول المتقدمة والمتميزة بتجميع الدم عن طريق التبرع الطوعي بنسبة 100%، إلى جانب تميز الدولة بتطبيق أعلى المعايير والمواصفات المعمول بها دولياً، والمتعلقة بسلامة الدم ومأمونيته.

وأشارت إلى أن فعالية الحملات الخارجية للمركز يجمع من خلالها نحو 80% من وحدات الدم، بينما يتم جمع 20% من وحدات الدم من خلال زيارة المتبرعين للمركز في حرم مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، مشيرة إلى أن المركز نظم خلال العام الماضي 734 حملة خارجية للتبرع بالدم، كما تمكن خلال الفترة الماضية من العام الجاري من تنظيم 264 حملة، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بدبي، بينما وصل عدد المتبرعين بالدم خلال العام الماضي إلى 65 ألفاً و186 متبرعاً.

اعتماد دولي

يُعد مركز دبي للتبرع بالدم أول مركز في الدولة يحصل على اعتماد جمعية بنوك الدم الأميركية، حيث حاز هذا الاعتماد الدولي للمرة الأولى في 2012، مشيرة الى التقنيات المتطورة والخدمات الذكية المتوافرة في المركز لتمكينه من تقديم أفضل الخدمات بما يحقق رؤية هيئة الصحة «نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة»، واستراتيجيتها في جعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبنّي نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة، وتعزيز المشاركة المجتمعية.