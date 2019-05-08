شرطة أبوظبي تعزّز الوعي بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظّمت شرطة أبوظبي محاضرات توعية حول مخاطر وأضرار المخدرات، استفاد منها موظفو دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي والعين، والعمال في مجموعة الجابر، وطلبة مدرستي النخبة الخاصة، وعائشة بنت أبي بكر.

وركّزت المحاضرات على تعزيز الوعي المجتمعي، لمواجهة الأضرار السلبية للمخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، تخللها توزيع كتيبات ومطبوعات تثقيفية عن طريق حافلة «بادر».

وأكد مدير مديرية مكافحة المخدرات، العقيد طاهر غريب الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية شرائح مختلفة من المجتمع، بالبرامج الوقائية الهادفة، مشيراً إلى استمرار جهود «المديرية» في التفاعل مع المؤسسات، لتحقيق تطلعاتها في التثقيف والتوعية.