الدولي للغش الدوائي: أدوية مغشوشة تحتوي على سم فئران وصبغة حوائط

المصدر: وجيه السباعي- دبي



كشف مؤتمر الإمارات الدولي الثالث للغش الدوائي، أن الفحوصات المخبرية أثبت احتواء أدوية مغشوشة على سم فئران، وصبغة حوائط، وزئبق، ورصاص وألمونيوم،ومواد تنظيف للأرضيات، فيما كشفت الاحصاءات أنه ما بين 10 الى 15 % من الادوية عالميا، مغشوشة.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين حسين الاميري أن الوزارة تنفذ خطة لزيادة عدد أجهزة مكافحة الادوية المغشوشة والرديئة الجودة على المنافذ الحدودية للدولة، من خلال دعمها بعدد أكبر من الاجهزة التي تكتشف الأدوية المغشوشة في7ثوان.



وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، التي أعلن عنها في المؤتمر، إلى أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تصل إلى 85 مليار دولار سنوياً، لافتة إلى أن 10% من الأدوية في السوق الدوائي مزيفة في دول العالم الثالث.

وأكد المتحدثون في اليوم الأول للمؤتمر، ان بعض الادوية المغشوشة لا يوجد فيها مواد فعالة او يوجد فيها مواد فعالة ولكن بنسب قليلة.