" الصحة" تحذر من دواء لعلاج السعال والزكام يحتوي على جسميات غريبة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من دواء لعلاج السعال، والزكام لاحتوائه على جسميات غريبة، قد تؤثر على صحة مستهلكيه.



وكشفت الوزارة في تعميم وزاري عن سحب وتعليق توريد جميع التشغيلات من المستحضر الدوائي FRENIN Injection “ PHENYLEPHRINE 10mg”، المستخدم لعلاج السعال والزكام، وذلك بعدما قامت دائرة الصحة في أبوظبي بتحليل عدد من العينات من التشغيلة " IPLHA2804" من الدواء المذكور، في المختبر الصيدلاني المركزي التابع لمركز أبوظبي للجودة والمطابقة، كجزء من برنامج مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية ما بعد التسويق، حيث أظهرت نتائج التحليل المخبري وجود جسميات غريبة في المحلول الذي يعطى عن طريق الوريد .

وبناء على نتائج التحليل قررت الوزارة التحذير من استخدام المنتج وعدم السماح بتوريده، منعاً لتعرض مستخدميه لأية مضاعفات صحية خطرة قد تهدد حياتهم .