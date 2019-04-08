"صحة دبي" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها تعمل على توفير جهاز للتنفس الاصطناعي، يمكن للمرضى استخدامه خلال وجودهم في منازلهم، وأثناء تنقلهم، دون الحاجة إلى دخول غرف العناية المركزة، التي عادة ما تشهد ازدحاماً كبيراً، وفقا للمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، في الهيئة، الدكتور يونس كاظم.

وحسب كاظم، فإن الجهاز الجديد الذي سيدخل في مجال خدمات الرعاية المنزلية للمرضى، لا يتجاوز حجمه الحاسب الآلي الصغير ويمكن المريض من التواصل المباشر مع الطبيب في حال تعرضه لأي اضطرابات صحية، ويقدم له تقريرا دقيقا حول حالته الصحية، كما أنه يتيح إجراء التدخل الطبي عن بعد، في حال احتاج وضع المريض الصحي إلى ذلك.

وأكد أن الهيئة مقبلة على مرحلة كبيرة من التطوير والتحديث، على الخدمات والتجهيزات الطبية، بهدف توفير أفضل طرق العلاج للمواطنين والمقيمين في دبي، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.