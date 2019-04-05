«خليفة الطبية» تجري زراعة بكتيريا لطفل «مريض بالكبد»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أجريت في مدينة الشيخ خليفة الطبية أول عملية زرع بكتيريا في القولون، في الشرق الأوسط. وبيّن أطباء مشاركون في مؤتمر النخبة الدولي السابع لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، الذي تنظمه المدينة، أن زراعة البكتيريا تتضمن توطين ميكروبات من إنسان سليم في أمعاء إنسان مريض.

وأكد رئيس قسم الجهاز الهضمي لدى الأطفال رئيس المؤتمر، الدكتور محمد مقدادي، أن عملية زراعة بكتيريا هي الأولى في الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن «العملية تتضمن جمع البكتيريا من شخص سليم، وزراعتها لمرضى مصابين بأمراض في الكبد، وقد زرعت لطفل واحد، فيما ستزرع مستقبلاً لمرضى آخرين».

وأوضح أن المؤتمر ناقش مرض الجرثومة الحلزونية عند الأطفال، التي تنتج عن تناول أطعمة ومشروبات ملوثة، وتسبب آلام البطن والترجيع، وتصل في بعض الحالات إلى قرحة المعدة، مشيراً إلى أن «الجرثومة منتشرة بين نحو 30% من الأطفال في الدولة».

وكشف مقدادي عن إجراء دراسة حول ابتلاع الأطفال أجساماً صلبة، مثل العملات المعدنية وبطاريات الألعاب والمغناطيس، مشيراً إلى أن «خليفة الطبية استقبلت خلال العامين الماضيين، 258 حالة، منها 40 حالة ابتلاع بطارية، وهي الأخطر، نظراً للمضاعفات الناتجة عن الشحنات الكهربائية الصادرة من البطارية داخل الجسم، كما أنها قد تحتاج إلى إجراء جراحة ودخول العناية المركزة».

وتابع أن خليفة الطبية تقدم الفحوص والعلاج والرعاية التي يحتاج إليها المريض قبل وبعد عملية زراعة الكبد، التي تجرى خارج الدولة، لافتاً إلى أن المدينة ترعى 40 طفلاً أجروا عمليات زراعة كبد، وسيستمر تلقيهم الرعاية مدى الحياة.

وذكر أن المؤتمر ناقش برنامج التنظير التداخلي الذي تنفذه المدينة، حيث أجريت 26 حالة تنظير بالكبسولة خلال عامي 2018 و2019، بينها حالة واحدة لطفل. وتستخدم هذه التقنية لفحص الجهاز الهضمي باستخدام كبسولة يبلغ طولها 1.5 سم، تحتوي على كاميرا تلتقط صوراً عدة في الثانية، ويرتدي المريض عقب ابتلاعها جهازاً لاقطاً للصور، ويتم تحليل الصور للمساعدة على التشخيص والعلاج. وتعتبر الكبسولة مساعداً للمنظار، إذ تستخدم في الأماكن التي يصعب وصول المنظار إليها.

30 %

من الأطفال في الدولة مصابون بـ«الجرثومة الحلزونية»، بسبب أطعمة ملوّثة.

40

طفلاً أجروا عمليات زراعة كبد خارج الدولة تتابعهم «خليفة الطبية» مدى الحياة.

400 خبير

أكد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، في مدينة الشيخ خليفة الطبية رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور عامر عزاز، أن المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 400 خبير محلي ودولي، من متخصصي أمراض الجهاز الهضمي والتغذية والكبد عند الأطفال، يهدف إلى إتاحة فرصة فريدة للأطباء والباحثين، لمعرفة أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعاً لدى الأطفال، بجانب توفير منصة لتقديم الأبحاث العلمية على شكل محاضرات أو ملصقات علمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يقام بدعم من جمعية الأطباء العرب لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، والجمعية الآسيوية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، وجمعية أميركا الشمالية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال.

وأضاف أن المتخصصين ناقشوا موضوعات عدة ذات علاقة بصحة الجهاز الهضمي لدى الأطفال، خصوصاً أمراض الكلى المزمنة، واضطرابات الأمعاء الدقيقة، ومرض الركود الصفراوي، وبكتيريا إتش بايلوري، ومرض السيلياك (حساسية القمح).