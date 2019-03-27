«صحتكم أمانة» توفر رعاية صحية متميزة لكبار المواطنين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مبادرة «صحتكم أمانة»، لتوفير الرعاية الصحية المتميزة لكبار المواطنين (60 سنة فما فوق). وتشتمل المبادرة على منظومة متكاملة من الخدمات الطبية وغير الطبية، واختصار نحو 70% من الوقت المستغرق في الانتظار، للتسجيل وإجراء الفحص والحصول على العلاج.

وأكدت «صحة»، في مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر الشركة في أبوظبي، تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام، والخدمات العلاجية الخارجية، «لكونها المنشآت التي تستقبل أكبر عدد من فئة كبار المواطنين»، حسب نتائج دراسة بحثية أجرتها الشركة، مضيفة أن «المرحلة الثانية ستشمل تطبيق المبادرة في جميع مستشفيات (صحة)، فيما سيتم خلال المرحلة الثالثة التواصل مع المستشفيات الخاصة للدخول في المبادرة».

يشار إلى أن نسبة كبار المواطنين تصل إلى 30%، من عدد مراجعي مستشفيات «صحة».

وبين نائب الرئيس التنفيذي للشركة، راشد القبيسي، أن مبادرة «صحتكم أمانة» ستركز على توفير باقة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة، في ما يخص الرعاية المنزلية لكبار المواطنين، الذين لا يرغبون في الحضور للمراكز الصحية والمستشفيات، وتشمل هذه الخدمات: تقديم الاستشارة الطبية لغير الحالات الطارئة، مع مرافقة ممرض أو ممرضة له، والكشف السريري وفق الحالة الصحية للمريض، وأخذ العينات للفحوص المخبرية، وخدمة التطعيمات، ووصف الأدوية وإيصالها للمريض.

كما تشمل الخدمات المقدمة لكبار المواطنين: توفير وحدة متنقلة لخدمة كبار المواطنين، تقدم لهم العديد من الخدمات الطبية، منها أخذ الفحوص المخبرية الدورية استناداً لحاجة المريض، وتوفير التطعيمات اللازمة، وتوفير خدمات تمريضية مثل التقييم التمريضي والسريري، والتغيير على الجروح، وإعطاء الحقن العضلية بناء على طلب الطبيب.

وأشارت «صحة» إلى أنها حددت عيادات متخصصة ومعتمدة لفحوص طبية شاملة لكبار المواطنين، في أبوظبي والعين، وإعطائهم الأولوية في حجز المواعيد عن طريق مركز اتصال بالرقم 80050، إذ أضيف «خط ساخن» عبارة عن خيار خاص لخدمة كبار المواطنين، والتقييم التمريضي والتثقيفي الخاص بهم، وتوفير خدمات استباقية تشمل خدمة التذكير بالمواعيد قبل ساعة من الموعد المحجوز، والتأكيد على كبار المواطنين الذين لديهم موعد لزيارة العيادات بأن فريق العمل بانتظارهم، وتوفير مواقف أمامية خاصة بكبار المواطنين بالقرب من مداخل العيادات وكراسي متحركة وموظف مخصص لاستقبالهم واصطحابهم إلى العيادة المطلوبة، وبطاقة «أبشر» لإعطائهم الأولوية في مكتب التسجيل، وسرعة الدخول للمعاينة الطبية، إضافة إلى إعطائهم الأولوية في مواعيد قسم الأشعة والعلاج الطبيعي، وتوفير مترجم مرافق للمريض.